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Dolar kurunda son durum

09.05.2022 - 10:30
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Mayıs döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,74 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14,94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14,97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14,9240 TL seviyesini, en yüksek ise 14,9850 TL seviyesini görürken; kur saat 10:23 itibarıyla 14,9745 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,8040 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,7410 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,3784 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,38 oranında yükselişle 104,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0517 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,94 seviyesinde bulunuyor.


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