dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 3 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün günü 14,87 TL seviyesinde tamamlarken; Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru uluslararası piyasalarda, gün içerisinde en düşük 14,8580 TL seviyesini, en yüksek ise 14,9090 TL seviyesini görürken; kur saat 11:53 itibarıyla 14,8714 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,6970 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,6237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,6527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 103,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0501 seviyelerinde hareket ediyor.

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