  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı Sonraki Haber › Gram altın fiyatları ne kadar? 1 Nisan altın fiyatları Gram altın fiyatları ne kadar? 1 Nisan altın fiyatları

Dolar kurunda son durum

01.04.2022 - 13:19 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Nisan döviz kuru

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.68 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde en düşük 14.6370 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6930 TL seviyesini görürken; kur saat 13:12 itibarıyla 14.6894 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2381 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2991 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında düşüşle 98.49 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1050 seviyelerinde hareket ediyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.249 Değişim: 0,72% Hacim : 29.893 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 2.230 01.04.2022 Yüksek 2.255
Açılış: 2.239
14,6944 Değişim: 0,16%
Düşük 14,6377 01.04.2022 Yüksek 14,7026
Açılış: 14,6716
16,2482 Değişim: -0,01%
Düşük 16,2200 01.04.2022 Yüksek 16,2783
Açılış: 16,25
911,95 Değişim: -0,20%
Düşük 909,09 01.04.2022 Yüksek 915,20
Açılış: 913,73
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.