dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Nisan döviz kuru

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.68 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde en düşük 14.6370 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6930 TL seviyesini görürken; kur saat 13:12 itibarıyla 14.6894 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2381 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2991 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında düşüşle 98.49 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1050 seviyelerinde hareket ediyor.

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