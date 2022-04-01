1 Nisan çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 912 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1933 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı iki gündür değer kazancında ilerlerken, haftanın son iş gününde düşüş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1939 dolar seviyesini; en düşük ise 1929 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1933 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBEDİYOR

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 915,20 lira seviyesini, en düşük ise 909,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:37 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 912,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1490 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 139 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 915 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.

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