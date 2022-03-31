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Dolar kurunda son durum

31.03.2022 - 09:59
31 Mart güncel döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.39 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.5920 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6720 TL seviyesini görürken; kur saat 09:53 itibarıyla 14.6595 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4140 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3924 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2886 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 97.80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1164 seviyelerinde hareket ediyor.

 


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