dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.49 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.3420 TL seviyesini, en yüksek ise 14.4940 TL seviyesini görürken; kur saat 10:05 itibarıyla 14.4915 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7630 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.7515 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9927 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında düşüşle 99.26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0852 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.63 seviyesinde bulunuyor.