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Dolar kurunda son durum

04.03.2022 - 10:22
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.14 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.13 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.0910 TL seviyesini, en yüksek ise 14.3480 TL seviyesini görürken; kur saat 10:06 itibarıyla 14.1449 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8270 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6037 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9034 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.24 oranında yükselişle 98.01 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1018 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.04 seviyesinde bulunuyor.

 


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