dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 2 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.05 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.8220 TL seviyesini, en yüksek ise 14.0790 TL seviyesini görürken; kur saat 10:21 itibarıyla 14.0574 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6830 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7113 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında yükselişle 97.63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1091 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.02 seviyesinde bulunuyor.