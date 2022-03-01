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Dolar kurunda son durum

01.03.2022 - 10:07
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Mart güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.7650 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9020 TL seviyesini görürken; kur saat 10:00 itibarıyla 13.8660 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5557 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6948 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 96.78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1207 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.13 seviyesinde bulunuyor.

 


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