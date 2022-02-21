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Dolar kurunda son durum

21.02.2022 - 11:10
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.62 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.64 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5800 TL seviyesini, en yüksek ise 13.7420 TL seviyesini görürken; kur saat 10:58 itibarıyla 13.6261 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5091 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.5802 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.33 oranında düşüşle 95.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1380 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.65 seviyesinde bulunuyor.

 


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