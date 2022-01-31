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Dolar kurunda son durum

31.01.2022 - 10:42
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Ocak döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.01 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.51 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.4540 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5790 TL seviyesini görürken; kur saat 10:15 itibarıyla 13.4353 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.1680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.0168 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0569 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.15 oranında yükselişle 97.13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1161 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.24 seviyesinde bulunuyor.

 


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