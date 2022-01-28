dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Ocak güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.62 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5670 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6650 TL seviyesini görürken; kur saat 19:56 itibarıyla 13.6207 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2380 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.1812 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2545 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 97.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1133 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.54 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.82 seviyesinde bulunuyor.