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Dolar kurunda son durum

25.01.2022 - 09:52
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Ocak güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.50 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.4190 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5110 TL seviyesini görürken; kur saat 09:42 itibarıyla 13.4490 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2980 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.2186 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.1387 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 95.99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1308 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.80 seviyesinde bulunuyor.

 


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