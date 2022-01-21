  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Kripto paralarda deprem! Bitcoin’de 36 bin dolar tehlikesi Kripto paralarda deprem! Bitcoin’de 36 bin dolar tehlikesi Sonraki Haber › Altın fiyatlarında sürpriz hareket! Altın fiyatlarında sürpriz hareket!

Dolar kurunda son durum

21.01.2022 - 10:24
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Ocak döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.22 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.37 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 13.43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.3150 TL seviyesini, en yüksek ise 13.4600 TL seviyesini görürken; kur saat 10:15 itibarıyla 13.4280 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2530 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.2281 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2534 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 95.67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1332 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.00 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4551 Değişim: 0,59%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4700
Açılış: 13,3767
15,2701 Değişim: 0,83%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,72 Değişim: 0,35%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.