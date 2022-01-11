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Dolar kurunda son durum

11.01.2022 - 09:58
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7190 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8440 TL seviyesini görürken; kur saat 09:50 itibarıyla 13.7822 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7270 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6580 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7548 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 95.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1335 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.41 seviyesinde bulunuyor.

 


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