dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 3 Ocak döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.63 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, 2021 yılını 13.25 TL seviyesinden tamamlarken; yeni yılın ilk işlem gününe 13.59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.2840 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9420 TL seviyesini görürken; kur saat 09.31 itibarıyla 13.7749 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8240 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6318 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.5881 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 95.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1343 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.70 seviyesinde bulunuyor.

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