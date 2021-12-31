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Dolar kurunda son durum

31.12.2021 - 10:24
31 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14.87 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.08 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.0730 TL seviyesini, en yüksek ise 13.3960 TL seviyesini görürken; kur saat 10:19 itibarıyla 13.1818 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.1690 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14.8737 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 17.7474 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 96.04 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1313 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.78 seviyesinde bulunuyor.

 


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