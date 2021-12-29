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Dolar kurunda son durum

29.12.2021 - 10:05
29 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.08 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 11.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 11.94 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 11.7590 TL seviyesini, en yüksek ise 12.2500 TL seviyesini görürken; kur saat 09:43 itibarıyla 12.0824 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 13.8660 TL'yi görürken; şu dakikalarda 13.6572 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 16.2264 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 96,22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1302 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.31 seviyesinde bulunuyor.

 


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