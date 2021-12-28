dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 11.34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 11.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 11.4810 TL seviyesini, en yüksek ise 11.9850 TL seviyesini görürken; kur saat 10.25 itibarıyla 11.8980 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 13.5570 TL'yi görürken; şu dakikalarda 13.4152 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.9448 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 96.08 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1325 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.01 seviyesinde bulunuyor.

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