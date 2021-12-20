20 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17.72 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 16.51 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 17.23 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 17.8000 TL seviyesine kadar yükselirken; gün içerisinde en düşük 16.4600 TL seviyesini gördü. Kur, saat 15.42 itibarıyla 17.7292 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da, en yüksek 20.0730 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19.9952 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23.4973 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 96.55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1273 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.63 seviyesinde bulunuyor.

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