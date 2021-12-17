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Dolar kurunda son durum

17.12.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16.35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18.49 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15.71 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 17.1780 dolar seviyesine kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 15.6350 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.03 itibarıyla ise 16.3574 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da 19.4370 TL seviyesine kadar tırmanırken; şu dakikalarda 18.4920 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini, aynı dakikalarda 21.7190 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 96.06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1320 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.20 seviyesinde bulunuyor.

 


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