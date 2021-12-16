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Dolar kurunda son durum

16.12.2021 - 10:09
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15.17 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.78 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.91 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7720 TL seviyesini, en yüksek ise 15.2680 TL seviyesini görürken; kur saat 10.01 itibarıyla 15.1747 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17.2730 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17.1349 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20.1114 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.15 oranında düşüşle 96.36 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1295 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.84 seviyesinde bulunuyor.

 


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