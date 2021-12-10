dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.78 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7530 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9080 TL seviyesini görürken; kur saat 09.56 itibarıyla 13.8597 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6693 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.6448 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 96.26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1287 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.09 seviyesinde bulunuyor.

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