dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Aralık dolar fiyatları

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Dolar kurunda son durum

10.12.2021 - 10:30 | Son Güncelleme :
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.78 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7530 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9080 TL seviyesini görürken; kur saat 09.56 itibarıyla 13.8597 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6693 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.6448 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 96.26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1287 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.09 seviyesinde bulunuyor.

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