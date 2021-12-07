  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Vergide indirim beklentisi Vergide indirim beklentisi Sonraki Haber › Altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Aralık çeyrek altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Aralık çeyrek altın fiyatları

Dolar kurunda son durum

07.12.2021 - 10:28
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 7 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.66 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5180 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8420 TL seviyesini görürken; kur saat 10.21 itibarıyla 13.6644 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6420 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4393 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.1555 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 96.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1292 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.44 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.28 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.963 Değişim: 1,85% Hacim : 21.247 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.965
Açılış: 1.945
13,6965 Değişim: -0,73%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4515 Değişim: -0,82%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
783,26 Değişim: -0,76%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.