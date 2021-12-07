Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 7 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.66 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5180 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8420 TL seviyesini görürken; kur saat 10.21 itibarıyla 13.6644 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6420 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4393 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.1555 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 96.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1292 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.44 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.28 seviyesinde bulunuyor.

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