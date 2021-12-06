çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 6 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.71 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.71 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni haftaya yatay bir seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.6670 TL seviyesini, en yüksek ise 8.8710 TL seviyesini görürken; kur saat 11.15 itibarıyla 13.7149 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4864 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.1690 TL seviyesinde işlem görüyor.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında yükselişle 96.31 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1285 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.65 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.39 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler