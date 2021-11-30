  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Büyüme rakamları açıklandı Büyüme rakamları açıklandı Sonraki Haber › Powell'dan Omicron için 'risk' uyarısı Powell'dan Omicron için 'risk' uyarısı

Dolar kurunda son durum

30.11.2021 - 10:49
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 30 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12.74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 12.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.6990 TL seviyesini, en yüksek ise 12.9080 TL seviyesini görürken; kur saat 10.41 itibarıyla 12.8686 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.6190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14.5751 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 17.1474 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.32 oranında düşüşle 96,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1322 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.82 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.811 Değişim: 0,11% Hacim : 32.036 Mio.TL Son veri saati : 17:44
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,0946 Değişim: 2,17%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,1948
Açılış: 12,8163
14,9107 Değişim: 3,05%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9916
Açılış: 14,4689
755,55 Değişim: 2,80%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 761,61
Açılış: 735,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.