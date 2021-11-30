dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 30 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12.74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 12.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.6990 TL seviyesini, en yüksek ise 12.9080 TL seviyesini görürken; kur saat 10.41 itibarıyla 12.8686 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.6190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14.5751 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 17.1474 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.32 oranında düşüşle 96,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1322 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.82 seviyesinde bulunuyor.

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