  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Gram altında yükseliş sürüyor! 29 Kasım çeyrek altın fiyatları Gram altında yükseliş sürüyor! 29 Kasım çeyrek altın fiyatları Sonraki Haber › Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı

Dolar kurunda son durum

29.11.2021 - 10:26
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 29 Kasım döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 12.36 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 12.48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.3320 TL seviyesini, en yüksek ise 12.8140 TL seviyesini görürken; kur saat 10.18 itibarıyla 12.6593 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.4640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14.2692 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 16.8763 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 96.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1269 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.78 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.781 Değişim: 0,28% Hacim : 10.576 Mio.TL Son veri saati : 12:33
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.793
Açılış: 1.783
12,5650 Değişim: 1,58%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8144
Açılış: 12,369
14,2114 Değişim: 1,44%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4643
Açılış: 14,009
729,03 Değişim: 2,24%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.