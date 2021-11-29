dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 29 Kasım döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12.65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 12.36 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 12.48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.3320 TL seviyesini, en yüksek ise 12.8140 TL seviyesini görürken; kur saat 10.18 itibarıyla 12.6593 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.4640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14.2692 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 16.8763 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 96.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1269 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.78 seviyesinde bulunuyor.

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