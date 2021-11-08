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Dolar kurunda son durum

08.11.2021 - 11:07
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Kasım döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya düşüşle başlamasının ardından 9,67 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,17 TL seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü en düşük 9,6800 ve en yüksek 9,7475 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 9,7000'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 9,6720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,39 değer kaybederek 11,1770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,29 düşüşle 13,0380'den satılıyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 94,3 seviyelerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

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Analistler, cuma günü ABD'nin istihdam raporunda beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmaların öneminin arttığını kaydederek, Powell'ın sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yurt içinde ve dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.


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