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Dolar kurunda son durum

16.09.2021 - 10:38 | Son Güncelleme :
16 Eylül dolar fiyatları, Euro fiyatları, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,44 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,96 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün en düşük 8,4208 ve en yüksek 8,4611 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,4353'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4410 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 9,9690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 11,6770'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 92,6 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.

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Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini, bu durumun dolara olan talebi artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bir süredir 92,3-92,8 bandında seyreden dolar endeksinin bundan sonraki yön tayininde kırılma yönünün önemli olacağını bildirdi.


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