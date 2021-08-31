dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,86 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günü 8.37 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne 8.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.3385 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3903 TL seviyesini görürken; kur saat 09.32 itibarıyla 8.3376 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,8557 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9,8683 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.5095 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.19 oranında düşüşle 92,47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1830 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, karışık sinyaller üreten makroekonomik veriler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle döviz piyasalarında oynaklığın sürdüğüne işaret etti.

Dolar endeksinin 93 kritik eşiğini aşağı yönlü kırdığını, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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