‹ Önceki Haber Altın fiyatları kaç lira? Altın fiyatları kaç lira? Sonraki Haber › İngiliz konut sektöründe 24 yılın en sert yükselişi İngiliz konut sektöründe 24 yılın en sert yükselişi

Dolar kurunda son durum

06.07.2021 - 11:02
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,65 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,28 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 8,6724'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,6521'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yatay seyirle 10,2893'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0150'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 92,08 seviyesinde seyrediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: -0,38% Hacim : 11.078 Mio.TL Son veri saati : 17:29
Düşük 1.384 06.07.2021 Yüksek 1.400
Açılış: 1.395
8,6727 Değişim: 0,10%
Düşük 8,6270 06.07.2021 Yüksek 8,6960
Açılış: 8,6644
10,2724 Değişim: -0,20%
Düşük 10,2348 06.07.2021 Yüksek 10,3201
Açılış: 10,2929
504,84 Değişim: 1,12%
Düşük 498,74 06.07.2021 Yüksek 505,67
Açılış: 499,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.