dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.42 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.76 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.7219 TL seviyesini, en yüksek ise 8.7679 TL seviyesini görürken; kur saat 09.37 itibarıyla 8.7333 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.4710 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.4246 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.1530 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında düşüşle 91.81 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1930 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.41 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, doların yeni haftaya küresel para birimleri karşısında düşüşle başladığını söyledi. Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti

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