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Dolar kurunda son durum

24.06.2021 - 09:35 | Son Güncelleme :
24 Haziran dolar fiyatları, Euro fiyatları, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.31 TL seviyelerinde bulunuyor. Piyasalar tarafından ABD Merkez Bankasının önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları en kritik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Piyasalarda Türk Lirasındaki değer kazancında da etkili olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları ve bunların küresel piyasalara etkisi TL'de en önemli gündem maddesi olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.6368 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6716 TL seviyesini görürken; kur saat 09.25 itibarıyla 8.6460 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 10.3110 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.3285 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.0925 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 91.80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1930 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.40 seviyesinde bulunuyor.

Bugün iç piyasada haziran ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri, geçen hafta politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulduğu PPK kararına ilişkin özetler, haftalık para banka ve rezerv istatistikleri takip edilecek.

Dış veri gündeminde ise Almanya IFO endeksi, ABD ilk çeyrek nihai GSYH verileri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve İngiltere faiz kararı öne çıkan gündemler arasında.


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