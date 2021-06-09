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Dolar kurunda son durum

09.06.2021 - 11:35 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,59 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,46 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün en düşük 8,5777 ve en yüksek 8,6346 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 gerileyerek 8,6050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de güne değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 4'üncü güne taşımasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,4650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 12,1820'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

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Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini bildirdi.

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