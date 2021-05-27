Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.44 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4432 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4678 TL seviyesini görürken; kur saat 09.55 itibarıyla 8.4576 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.3450 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.3251 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9499 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 90.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2199 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.78 seviyesinde bulunuyor.

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