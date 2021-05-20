dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 20 Mayıs döviz fiyatları

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Dolar kurunda son durum

20.05.2021 - 09:40
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3605 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4191 TL seviyesini görürken; kur saat 09.35 itibarıyla 8.3645 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.2164 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8363 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 90.09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2194 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.24 seviyesinde bulunuyor.


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