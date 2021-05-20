dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 20 Mayıs döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3605 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4191 TL seviyesini görürken; kur saat 09.35 itibarıyla 8.3645 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.2164 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8363 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 90.09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2194 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.24 seviyesinde bulunuyor.

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