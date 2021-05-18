dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.17 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.33 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3073 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3489 TL seviyesini görürken; kur saat 10.36 itibarıyla 8.3395 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1850 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1720 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8402 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.31 oranında düşüşle 89.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2199 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.19 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.94 seviyesinde bulunuyor.

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