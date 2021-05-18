‹ Önceki Haber İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber › Petrol fiyatları 70 doların üzerine tırmandı Petrol fiyatları 70 doların üzerine tırmandı

Dolar kurunda son durum

18.05.2021 - 10:49
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.17 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.33 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3073 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3489 TL seviyesini görürken; kur saat 10.36 itibarıyla 8.3395 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1850 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1720 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8402 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.31 oranında düşüşle 89.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2199 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.19 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.94 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3593 Değişim: 0,05%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2208 Değişim: 0,09%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
501,30 Değişim: -0,18%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.