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Dolar kurunda son durum

14.04.2021 - 10:44 | Son Güncelleme :
14 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,11 TL seviyesinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,70 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 8,1120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,7080'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,1890'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1960'tan alıcı buluyor.

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Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Tahvil piyasasında, enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve ABD'nin tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

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