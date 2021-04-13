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Dolar kurunda son durum

13.04.2021 - 10:34
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,17 TL seviyesinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,71 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün, en düşük 8,1166 en yüksek 8,2307 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1575'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 8,1690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,7125'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,2 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde dengelendi.

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Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,7 sınırına yükseldiğine dikkati çeken analistler, enflasyona ilişkin beklenti ve verilerin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.


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