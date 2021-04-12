Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,20 TL seviyesinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 9,74 TL seviyesinde hareket ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 değer kazanan dolar/TL, haftayı 8,1820 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,2010 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 primle 9,7450'den, sterlin/TL yüzde 0,5 artışla 11,2720'den satılıyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 92,3 seviyesinde bulunuyor.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalarda özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve faiz yönlendirmeleri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,66 seviyesinde dengelendi.

Powell, yaptığı konuşmalarda, çoğunlukla yükseliş eğilimindeki enflasyon konusu üzerinde durdu. Ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade eden Powell, enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını vurguladı. Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler sonrası yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde ise perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı bekleniyor.

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