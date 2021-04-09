Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Nisan dolar yorum

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 TL seviyesinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 9,70 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 8,12-8,18 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1414 seviyesinden tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,1590 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 9,7050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 11,1750'den satılıyor.

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Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 92,2 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 8,10-8,20 bandındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi

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