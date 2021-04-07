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Dolar kurunda son durum

07.04.2021 - 10:13
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Nisan dolar yorum

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 TL seviyesinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,69 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 8,10-8,17 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,1417 seviyesinden tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,1640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,6940'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,2560'tan satılıyor.

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Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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