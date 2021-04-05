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Dolar kurunda son durum

05.04.2021 - 11:11
5 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda 8,17 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro fiyatları ise, 9,61 seviyesinde bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajını devam ettirmesi ile 7,9880'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla günü yüzde 0,9 artışla 8,1904 seviyesinden tamamladı.

Yeni haftaya ise düşüşle başlayan ve beklentiler paralelinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından 8,1714'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1745 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,6120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 11,3260'tan satılıyor.

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Haftalık bazda yükseliş serisini geçen hafta da devam ettiren dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 93,1 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1750 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yataya yakın seyrin düşüş yönünde değiştiğini belirterek, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 8,17-8,20 bandının öne çıktığını ifade etti.

 


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