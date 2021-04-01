‹ Önceki Haber İmalat PMI mart ayında yükseldi İmalat PMI mart ayında yükseldi Sonraki Haber › Bitcoin 60 bin dolar sınırında Bitcoin 60 bin dolar sınırında

Dolar kurunda son durum

01.04.2021 - 10:47 | Son Güncelleme :
1 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,22 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,2247 ve en yüksek 8,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,2489'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,2190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,5 azalışla 9,6720'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 11,3500'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 93,4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 93,3 seviyelerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi de 1,1730 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dolar endeksinin analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 92 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından son 10 gündür yükseliş trendinde bulunduğunu, bu durumun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklığın da bu baskıyı artırdığını söyledi.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yansımalarının da kurların seyrinde etkili olduğuna işaret eden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: 2,26% Hacim : 20.161 Mio.TL Son veri saati : 17:38
Düşük 1.399 01.04.2021 Yüksek 1.424
Açılış: 1.399
8,1336 Değişim: -1,29%
Düşük 8,1041 01.04.2021 Yüksek 8,2878
Açılış: 8,2399
9,6037 Değişim: -0,67%
Düşük 9,5507 01.04.2021 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6686
452,82 Değişim: 0,11%
Düşük 448,01 01.04.2021 Yüksek 456,99
Açılış: 452,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.