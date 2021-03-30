Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 30 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,25 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,0189 en yüksek 8,2159 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 8,2094'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2520'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,6 artışla 9,7160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,3850'den satılıyor.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışın hemen altında 1,1763 seviyesinde dengelendi.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.

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