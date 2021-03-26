Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,01 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,9000 en yüksek 7,9975 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,9504'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 8,0060'tan işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 9,4355'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 11,0030'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1777 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti.

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