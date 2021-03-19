Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Mart dolar yorum

Dolar fiyatları, dün Merkez Bankası kararı sonrası başlayan düşüş hareketi ile bugün 3 haftanın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 7.24 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise, 8.61 TL seviyelerinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “(DolarTL) 7.30 TL seviyesinin altındaki kapanışlarda kurun 7.00 TL seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim izleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Şenay Zeren

Dolar fiyatları, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği faiz artırım kararı sonrası sert gerilerken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.33 TL seviyesinde hareket etti. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 7.34 TL seviyesinden başlarken, gün içerisinde 1 Mart tarihinden beri en düşük seviyesi olan 7.2393 TL'ye geriledi; en yüksek ise 7.3636 TL seviyesini gördü. Kur saat 13.54 itibarıyla yüzde 1.11 oranında düşüşle 7.2410 TL seviyesinde hareket etti.

EURO 3 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Euro fiyatları gün içerisinde 8.6162 TL'ye kadar gerileyerek 24 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu dakikalarda 8.6193 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.0934 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.05 oranında yükselişle 91.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1896 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.37 seviyesinde bulunuyor.

7.00 TL’YE DOĞRU AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM İZLEYEBİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), piyasanın önünde 200 baz puan faiz artırması dolar kurunu 7.30 TL seviyesine çekti. Sürpriz karar sonrası dolar kurunda hızlı aşağı yönlü bir eğilim izledik. Merkez Bankasının karar metninde de sıkı duruşun devam edeceğine ve gerekirse ilave faiz artırımı yapacağına yönelik açıklama güçlü sözel yönlendirmenin sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda dalgalanma yaşansa bile dolar kurunun daha güçlü kalacağını düşünmekteyiz. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.70 seviyesinde bulunuyor. Bu cephedeki baskı henüz bitmiş değil. Bugün veri takvimi sakin.

Teknik olarak, dolar 7.30 TL seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerinde satışların karşılanması halinde 7.60 TL seviyesi yakın direnç olarak izlenebilir. Buna karşın 7.30 TL seviyesinin altındaki kapanışlarda kurun 7.00 TL seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim izleyebilir.

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