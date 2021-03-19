‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatları 60 bin dolardan döndü Bitcoin fiyatları 60 bin dolardan döndü Sonraki Haber › Dış ticaret endekslerini açıkladı Dış ticaret endekslerini açıkladı

Dolar kurunda son durum

19.03.2021 - 10:41 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Mart dolar yorum

Dolar fiyatları, dün Merkez Bankası kararı sonrası başlayan düşüş hareketi ile bugün 3 haftanın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 7.24 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise, 8.61 TL seviyelerinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “(DolarTL) 7.30 TL seviyesinin altındaki kapanışlarda kurun 7.00 TL seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim izleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Şenay Zeren

Dolar fiyatları, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği faiz artırım kararı sonrası sert gerilerken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.33 TL seviyesinde hareket etti. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 7.34 TL seviyesinden başlarken, gün içerisinde 1 Mart tarihinden beri en düşük seviyesi olan 7.2393 TL'ye geriledi; en yüksek ise 7.3636 TL seviyesini gördü. Kur saat 13.54 itibarıyla yüzde 1.11 oranında düşüşle 7.2410 TL seviyesinde hareket etti.

EURO 3 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Euro fiyatları gün içerisinde 8.6162 TL'ye kadar gerileyerek 24 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu dakikalarda 8.6193 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.0934 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.05 oranında yükselişle 91.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1896 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.37 seviyesinde bulunuyor.

7.00 TL’YE DOĞRU AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM İZLEYEBİLİR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), piyasanın önünde 200 baz puan faiz artırması dolar kurunu 7.30 TL seviyesine çekti. Sürpriz karar sonrası dolar kurunda hızlı aşağı yönlü bir eğilim izledik. Merkez Bankasının karar metninde de sıkı duruşun devam edeceğine ve gerekirse ilave faiz artırımı yapacağına yönelik açıklama güçlü sözel yönlendirmenin sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda dalgalanma yaşansa bile dolar kurunun daha güçlü kalacağını düşünmekteyiz. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.70 seviyesinde bulunuyor. Bu cephedeki baskı henüz bitmiş değil. Bugün veri takvimi sakin.

Teknik olarak, dolar 7.30 TL seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerinde satışların karşılanması halinde 7.60 TL seviyesi yakın direnç olarak izlenebilir. Buna karşın 7.30 TL seviyesinin altındaki kapanışlarda kurun 7.00 TL seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim izleyebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.523 Değişim: -1,80% Hacim : 22.311 Mio.TL Son veri saati : 17:34
Düşük 1.511 19.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.549
7,2564 Değişim: -0,90%
Düşük 7,2362 19.03.2021 Yüksek 7,3636
Açılış: 7,3226
8,6253 Değişim: -1,29%
Düşük 8,6147 19.03.2021 Yüksek 8,7866
Açılış: 8,7384
404,87 Değişim: -0,95%
Düşük 404,03 19.03.2021 Yüksek 412,59
Açılış: 408,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.