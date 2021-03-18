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Dolar kurunda son durum

18.03.2021 - 09:59
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.46 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.51 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.49 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4600 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5051 TL seviyesini görürken; kur saat 09.52 itibarıyla 7.4663 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0095 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.9558 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4690 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 91.37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1977 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.36 seviyesinde bulunuyor.


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