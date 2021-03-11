‹ Önceki Haber Bakan Varank'tan Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası hakkında açıklama Bakan Varank'tan Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası hakkında açıklama Sonraki Haber › Gram altında yükseliş için bu seviye kritik! Gram altında yükseliş için bu seviye kritik!

Dolar kurunda son durum

11.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Mart döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4321 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5222 TL seviyesini görürken; kur saat 16.11 itibarıyla 7.4547 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.9775 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.9248 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4272 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 91.61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1969 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.31 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının ocakta 1,9 milyar dolar açık verdiğini hatırlatarak, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının uyanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini tahmin ediyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.555 Değişim: -0,61% Hacim : 25.953 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 1.552 11.03.2021 Yüksek 1.580
Açılış: 1.575
7,5427 Değişim: 0,51%
Düşük 7,4320 11.03.2021 Yüksek 7,5540
Açılış: 7,5045
9,0179 Değişim: 0,69%
Düşük 8,8904 11.03.2021 Yüksek 9,0340
Açılış: 8,956
418,02 Değişim: 0,54%
Düşük 414,31 11.03.2021 Yüksek 418,86
Açılış: 415,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.