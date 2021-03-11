Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Mart döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4321 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5222 TL seviyesini görürken; kur saat 16.11 itibarıyla 7.4547 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.9775 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.9248 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4272 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 91.61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1969 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.31 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının ocakta 1,9 milyar dolar açık verdiğini hatırlatarak, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının uyanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini tahmin ediyor.

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