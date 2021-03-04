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Dolar kurunda son durum

04.03.2021 - 10:02 | Son Güncelleme :
4 Mart dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.41 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4117 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5134 TL seviyesini görürken; kur saat 14.25 itibarıyla 7.4553 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0579 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.9993 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4143 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 91.17 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2044 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.30 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.


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